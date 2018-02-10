Мужчина был в розыске с августа 2016 года.

В Вахитовском районе столицы РТ росгвардейцы задержали уроженца Магнитогорска, который находился в федеральном розыске за совершение грабежа. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ. 25-летний безработный был остановлен патрулем УВО Росгвардии по РТ на ул. Вишневского для проверки документов и установления личности. Выяснилось, что мужчина с августа 2016 года находится в федеральном розыске за совершение преступления в Челябинской области.