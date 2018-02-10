Теперь татарстанцы смогут жаловаться на неправильную парковку.

Вышло обновление версии мобильного приложения «Народный инспектор», в котором появилась новая категорий нарушений, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ. Отныне татарстанцы смогут сообщать в ГИБДД о нарушениях при парковке. В частности, о парковке автомобилей далее первого ряда от края проезжей части (это является нарушением статьи 12.19 КоАП РФ). Видеоматериал с нарушением должен содержать изображение автомобиля нарушителя с госномером, окружающая дорожная обстановка и сам факт нарушения.