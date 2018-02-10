Казанский «Ак Барс» продолжает подготовку к возобновлению чемпионата КХЛ и наведался в гости к альметьевскому «Нефтянику».

«Ак Барс» прибыл во дворец спорта «Юбилейный» примерно за два часа до вбрасывания шайбы. Очень непривычной для казанца кажется атмосфера в холле арены. Например, установлен огромный баннер, где вручную вписываются результаты всех матчей ВХЛ - лиги, в которой выступает «Нефтяник». Болельщикам была предложена масса развлечений - бесплатный настольный футбол и аэрохоккей, несколько арт-объектов, а также фуд-корт с недорогой свежей выпечкой.

В гости к «быкам» (именно этот зверь является талисманом местного клуба) наведался боевой состав казанской команды, за исключением лишь тех, кто вызван в олимпийские сборные. Отрадно было видеть в старте Андрея Попова. Нападающий пропустил 4 месяца из-за травмы. И вот Билялетдинов поставил его в тройку с Глинкиным и Азеведо. Место в воротах доверили Александру Шарыченкову, так как Гарипов отыграл два предыдущих контрольных матча в Сочи, а практика нужна обоим. Первые болельщики стали наводнять холл арены за час до начала встречи. Постепенно народ прибывал и сразу шел к столам за автографами. Их раздавали Рафаэль Батыршин и Роман Абросимов. Самая большая радость читалась в глазах альметьевских ребятишек, которые были рады фото и росчерку кумиров.

Купив из ассортимента фуд-корта выборгскую сдобу (большая булочка с повидлом), мы отправились на трибуну. К началу матча стало понятно: сегодня в «Юбилейном» будет аншлаг. Особенно интересно было, кого болельщики будут приветствовать громче - своих хоккеистов или «барсов»? В результате больше всех децибелов собрал Артем Лукоянов, который начинал свою карьеру в «Нефтянике».

Дворец спорта небольшой, поэтому очень непривычно было смотреть хоккей вблизи и слышать подсказки хоккеистов. А их было много. Хозяева льда провели мощный первый период, так что голкиперу Шарыченкову пришлось поработать. Александр спас команду минимум от двух верных голов. Причем хоккеисты «Нефтяника» не боялись навязывать борьбу гостям у их ворот.

К радости местных болельщиков, счет открыли именно «быки». В начале второго периода Чиглинцев «расстрелял» Шарыченкова. Спустя 5 минут Данис Зарипов с передачи Дмитрия Обухова восстановил статус-кво.

Разница в классе команд проявилась в последнем периоде. «Нефтяник» несколько подсел физически, чем воспользовались казанские хоккеисты. «Ак Барс» усилил давление на ворота Ярославлева, что привело к голам Александра Бурмистрова, Антона Глинкина и Дмитрия Обухова. Итог - убедительная победа в контрольном матче - 4:1. 1956 альметьевских болельщиков остались довольны шоу.

А после игры в холле «Юбилейного» Данис Зарипов, Джастин Азеведо и Александр Бурмистров раздавали автографы и фотографировались со всеми желающими. Отрадно, что средства, вырученные от матча, будут направлены на благотворительность.

Впереди у «Ак Барса» еще 3 контрольных матча: 20 февраля в Москве против «Динамо», 21 и 23 февраля против ЦСКА.