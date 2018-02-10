Олимпиада-2018 в Южной Корее всем россиянам запомнится отнюдь не завоеванными медалями - уже сейчас понятно, что будет их не так много, как это обычно бывало на зимних соревнованиях.

Допущены на Олимпиаду всего 168 атлетов, и во многих видах (биатлон, лыжные гонки, шорт-трек) у россиян выбиты лучшие спортсмены. Ведь если раньше на Олимпиаду ехали сильнейшие, то теперь нужны еще и особые приглашения. И вот этих-то приглашений наши «чистые» спортсмены так и не дождались - без всяких мотивировок и пояснений. Целую страну попросту оскорбили - без гимна, без флага будут выступать теперь наши.

Первую медаль принес нам вполне ожидаемо Семен Елистратов. В Сочи он стал чемпионом, а сейчас в шорт-треке смог завоевать на дистанции в 1500 м только бронзу. Но на этот раз он выступал без поддержки Виктора Ана. И все же - первый блин комом не вышел.

А команда наших фигуристов и вовсе завоевала серебряные медали. Лишь второй раз на Олимпиадах проводятся подобные соревнования, и отрадно, что наши вновь завоевали медали, пусть и не золотые, а серебряные.

У татарстанцев это двойной праздник. Евгения Тарасова, татарстанская фигуристка, в паре с москвичом Владимиром Морозовым принесла в копилку сборной России максимальное количество баллов - десять.

14 и 15 февраля у пары Евгения Тарасова - Владимир Морозов второй старт на Олимпиаде. Они будут выступать в соревнованиях спортивных пар. И мы надеемся на их успех.

Увы, немного не хватило до медали саночнику Роману Репилову, четвертым пришел в скиатлоне наш Спицов.

Пока мы ждем, как проявят себя наши хоккеисты. От команды Олега Знарка ждут медалей, и понятно, что лучше всего - золотых.

Надеемся мы и на медали в керлинге, фигурном катании.

Что ж, в мужском биатлоне мы многого и не ждали.

Будем следить за соревнованиями и желать нашим спортсменам успеха.