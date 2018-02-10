15 февраля православные отмечают один из главных праздников - великое Сретение Господне. Он установлен в память об описанной в Евангелии от Луки встрече младенца Иисуса со старцем Симеоном на сороковой день после рождения.

О народных приметах, связанных с этим днем, рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Старославянское слово «сретение» означает «встреча». На Руси на Сретение существовало много народных примет, а по погоде в этот день крестьяне судили о наступающих весне и лете, о урожае, определяли сроки начала весенних полевых работ. О весне говорили так: какова погода на Сретение, такова будет и весна. Считалось, если на Сретение оттепель - весна будет ранняя и теплая, если холодный день - жди холодную весну. Выпавший в этот день снег - к затяжной и дождливой весне. Если на

Сретение снег через дорогу несет - весна поздняя и холодная. Верили: «На Сретение утром снег - будет урожай ранних хлебов; если в полдень - средних; если к вечеру - поздних». В народе считали: «На Сретение капель - ожидай хороший урожай пшеницы», «На Сретение ветер - к плодородию фруктовых деревьев».

Исстари утверждали, что Сретение - это граница между зимой и весной, о чем свидетельствуют народные поговорки: «Сретение - первая встреча весны» и «В Сретение зима с весной повстречались». Если проглянет солнышко, то первая встреча зимы с весной состоялась, а не проглянет - ожидай и дальше морозов. А еще шутливо говорили: «На Сретение зима весну встречает, заморозить красную хочет, а сама, лиходейка, от своего хотенья только потеет», «На Сретение кафтан с шубой встретились», «На Сретение цыган шубу продает».

Такие вот первые весенние приметы. После суровой зимней поры к этому времени созревало в народе извечное желание солнечного тепла и весеннего пробуждения природы, вполне оправданное климатическими особенностями наших широт.