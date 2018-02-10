На прошлой неделе отмечался День российской науки. Специалисты провели исследование, приуроченное к этой дате.



Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения

(ВЦИОМ), каждый второй житель нашей страны (48%) считает, что мировая наука сейчас на подъеме. Российская же наука скорее находится в позиции догоняющего: 37% респондентов полагают, что она немного отстает от мировой, 15% уверены, что отставание значительное. Напротив, о незначительном опережении сказали 20%, а о серьезном отрыве - 6%.

Жители нашей страны уверены: чтобы осуществить прорыв в отечественной науке, в первую очередь необходимы дополнительные финансовые вливания (50%), а не повышение квалификации ученых (33%).

Основные научные достижения последних десятилетий наши сограждане связывают с оборонной промышленностью (9%), космической отраслью (6%), медициной (6%) и компьютерными технологиями (4%). Однако большинство опрошенных (72%) не смогли назвать ни одного конкретного выдающегося открытия.

В обществе преобладает точка зрения о том, что вектор развития науки должно определять научное сообщество (43%), а не органы власти (23% - против 41% в 2013 году). При этом вырос запрос на участие в постановке научных задач обычных граждан: 6% пять лет назад и 13% в настоящее время.

В инициативном всероссийском опросе «ВЦИОМ-Спутник» приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.