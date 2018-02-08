В прошлом году более 580 тысяч татарстанцев прошли диспансеризацию. По ее результатам медики выявили, что почти каждый тринадцатый татарстанец подвержен риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, каждый десятый имеет избыточную массу тела, а каждый седьмой питается нерационально.



В Минздраве Татарстана отметили, что факторами риска развития болезней сердца являются гипертония, отсутствие физической активности, неправильное питание, вредные привычки, подверженность стрессам. Ведомство, в частности, опубликовало три основных правила, которых стоит придерживаться татарстанцам.

Первое - это систематическое измерение артериального давления. Если его показатели превышают уровень 140/90 мм рт. ст., значит, речь идет о гипертонии. Второе - нужно уменьшить потребление соли, которая задерживает жидкость в организме, а это вредно. В сутки можно потреблять не более 6 г поваренной соли. Наконец, нельзя заниматься самолечением. При той же гипертонии необходимо регулярно принимать лекарства, подобранные лечащим врачом. Ни в коем случае нельзя самостоятельно прекращать их прием после того, как артериальное давление снизилось до нормальных значений. Иначе могут возникнуть опасные скачки давления.