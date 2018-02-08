К сожалению, болезни все еще остаются неотъемлемой частью нашей жизни. Одних они сопровождают чуть ли не с самого рождения, других застают врасплох в молодости, третьих настигают в пожилом возрасте.

Очень разным может быть и диагноз - от самого безобидного до угрожающего жизни. Но как бы страшно он не звучал, всегда надо верить в лучшее, может быть, даже в чудо. Порой выздоравливают и те пациенты, в борьбе с болезнью которых медицина признавала себя бессильной. Волшебство случается даже тогда, когда врачи разводят руками. «КВ» решили опросить нескольких татарстанских специалистов, чтобы выяснить, сталкивались ли они с медицинским чудом и что вообще таковым считают.

О чуде в хирургии

Мы связались с главным хирургом БСМП Набережных Челнов Рамисом Якубовым. Он в команде с другими докторами буквально по осколкам костей собирал раздробленную руку 10-летней девочки, сбитой грузовиком. Врачи вместо обычной в подобных случаях ампутации конечности прооперировали маленькую пациентку. Можно сказать, они сотворили чудо: сшили все мельчайшие сосуды, тончайшие нервы, из остатков костной ткани собрали конечность, обломки костей соединили фиксатором. Однако главный хирург БСМП в качестве медицинского чуда привел другой случай:

- В прошлом году из Нижнекамска прямо с рабочей смены к нам доставили 56-летнего мужчину с разрывом аорты. Под этим вроде бы обычным медицинским выражением скрывается очень грозная патология. Расслоение аорты - это когда часть артерий просто выключается из кровотока, перестают работать почки, печень, кишечник, ноги.

Чудом доктор называет уже то, что мужчина с разрывом аорты - магистральным сосудом - не умер в дороге. Ведь длительность транспортировки пациента из Нижнекамска в Набережные Челны составила 35 минут. В БСМП его сразу же отвезли в противошоковый зал, провели томографию, установили диагноз. А дальше врачи буквально побежали в операционную.

- Сама операция очень сложная технически. Времени на принятие решения практически не было. Все приходилось делать с колес. До начала операции мы остановили работу сердца и легких пациента. Подключили его к аппарату искусственного кровообращения, который взял на себя все функции этих двух органов, - рассказывает Рамис Якубов.

Операция, по словам доктора, длилась почти три часа. После ее окончания врачи начали восстанавливать работу сердца и легких пострадавшего мужчины. Вся эта тяжелейшая процедура проводилась крайне осторожно и в сопровождении все того же аппарата искусственного кровообращения. Порой сердце включить так и не удается. В этом случае все прошло хорошо, сердце после его отключения заработало.

- В год мы проводим около десяти подобных хирургических вмешательств. Каждая удачная операция, связанная с расслоением аорты, - это медицинское чудо. Это тот случай, когда смерть, казалось бы, неминуема, когда любая непредвиденная ситуация может все изменить. Но вот оно - волшебство, спасение жизни человека. А для меня как для хирурга каждая операция, каждый вылеченный пациент - чудо, - поделился доктор.

Чудо как ошибка

Как видим, в данном случае чудо стало возможным благодаря квалифицированным действиям докторов. Руководитель отделения неврологии РКБ, врач высшей категории, заслуженный врач Татарстана Марат Хайруллов также считает, что чудеса в медицине творятся руками родственников пациента и медиков - от медсестер до анестезиолога и хирурга.

- Если произошло чудо, значит, мы в чем-то ошиблись, поставили более тяжелый диагноз или предсказали неверное течение болезни. Я за всю свою практику не сталкивался со случаями, когда ставился верный диагноз, доктор разводил руками, а пациент шел на поправку и чудом излечивался от болезни. Бывают просто разные, неоднозначные ситуации.

Можно ли назвать чудом ситуацию, когда у пациента после инфаркта развиваются осложнения в виде пневмонии, острой сердечной недостаточности, а он выживает? Или же это слаженная работа докторов в лечении, правильно подобранная терапия, должный уход? Другой пациент с аналогичным диагнозом, под присмотром другого врача, при ином лечении, при недостаточном внимании умирает. Все индивидуально. Большое значение имеет и изначальное состояние здоровья пациента. Молодой человек с диагнозом «полиневрит» (множественное поражение нервов), но со здоровым сердцем, без сахарного диабета, гипертонии выживет. А ослабленный другими болезнями - нет. Можно ли говорить о чуде? Да и кто этот чудотворец?

Марат Абдулхаевич затронул и тему восстановления после инсульта:

- Тут все зависит от того, сколько площади мозга поражено, какая сторона и так далее. Да, иногда пациенты выживают, восстанавливаются вопреки всему. Но когда эксперты все раскладывают по полочкам, то находится объяснение. Возможно, родственникам лучше представить это как чудо, чтобы у них поднялось настроение, больной воодушевился. Мы порой сами создаем эту легенду. Родные верят в помощь высших сил. Говорят: «Если бы мы вчера не привели батюшку, сегодня не было бы улучшений». И это в любом случае хорошо, что молились, прочитали Коран или Библию, пригласили хазрата или священника. Но чудо - это комплексная работа санитарки, медсестры, анестезиолога, хирурга, реаниматолога, реабилитолога, родственников. Чудо не рождается одним человеком, это общие старания.

Об исцелении от рака

Пожалуй, самый большой страх и тревогу у большинства людей вызывают онкологические болезни. Именно вокруг них множество слухов и мифов. Порой отчаявшиеся родственники пациентов ищут чуда там, где его не может быть. Вместо того чтобы проводить химиотерапию, облучение, традиционное лечение, они тратят драгоценное время и средства на лжецелителей, обещающих сотворить волшебство. А может ли вообще быть чудо в онкологии?

Профессор кафедры онкологии, радиологии и паллиативной медицины КГМА, заслуженный врач России и Татарстана, член-корреспондент АН РТ, председатель правления научного общества онкологов РТ Ильгиз Гатауллин рассказал нам о своем восприятии понятия чуда:

- К сожалению, чудес не бывает. В моей многолетней практике не было ни одного случая, когда врачи разводили руками, а пациент выздоравливал. Чудо - это труд врачей, их кропотливая рискованная работа. Когда порой родственники рассказывают, что были у каких-то целительниц-бабушек, а затем произошло улучшение, они забывают сказать о проведенной до этого тяжелейшей операции, многочисленных курсах химиотерапии. При этом надо понимать, что рак - это сейчас ни в коем случае не приговор. Можно прожить долгую жизнь и с четвертой стадией заболевания. Но все зависит от распространения метастазов, биологии опухоли.

Одни виды опухолей, такие как базалиомы кожи, рак предстательной железы, могут иметь вялотекущую форму и не тревожить пациента многие годы. Другие развиваются стремительно и могут за короткое время привести к гибели. Когда опухоль огромная, имеются множественные метастазы, помочь больному невозможно. Если же метастазы единичные, например, в печени или легких, то, используя современные технологии, врачи могут излечить пациента. Но самое главное - не верить обещаниям шарлатанов, которые готовы чудом вылечить любую болезнь. «Отказники», к сожалению, порой не понимают, что лучше обратиться к специалистам, которые реально могут провести серьезную операцию, химиотерапию, лучевую терапию и дать значительные шансы на спасение, чем медленно умирать от прогрессирования заболевания, лечась травами.

Мы понимаем и тех, кто едет в Германию, Израиль, хватаясь за любую соломинку, надеясь на чудо. Но российские онкологи используют те же схемы лечения, препараты, оборудование. К сожалению, результат иным не бывает ни там, за рубежом, ни здесь, в России. Чудеса в лечении рака возможны, но только с помощью медицины и вас самих. Важен и психологический настрой. Ведь в каждом человеке заложен механизм выздоровления и регенерации тканей.

Итог

В любом случае нужно верить в исцеление, не опускать руки. Но также важно делать все, чтобы избежать болезней. А если не получилось, приложить все силы и возможности для выздоровления.