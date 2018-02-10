С экскурсии по экспозиции «Наши соотечественники - герои невидимого фронта» в НКЦ «Казань» началось заседание городской комиссии по топонимике.

Справка «КВ» За 2017 год в комиссию по топонимике поступило более 60 обращений, среди них 40 обращений от Аппарата Президента РТ, депутатов Госсовета РТ, министерств и ведомств РТ, общественных организаций и более 20 обращений от инициативных групп граждан и жителей города. Основные темы обращений: увековечение памяти выдающихся личностей, предложения по наименованию территорий, парков, скверов, переименованию существующих улиц. За 2017 год в комиссию по топонимике поступило более 60 обращений, среди них 40 обращений от Аппарата Президента РТ, депутатов Госсовета РТ, министерств и ведомств РТ, общественных организаций и более 20 обращений от инициативных групп граждан и жителей города. Основные темы обращений: увековечение памяти выдающихся личностей, предложения по наименованию территорий, парков, скверов, переименованию существующих улиц.

Депутаты познакомились с удивительной судьбой советского разведчика, члена Казанского городского Совета рабочих и красноармейских депутатов в 1920-е годы Исхака Ахмерова и других разведчиков, чья жизнь была связана с Казанью. По предложению мэра Казани Ильсура Метшина одна из улиц нового микрорайона, строящегося на месте бывшего артиллерийского училища, будет называться так: улица Разведчика Исхака Ахмерова. Кроме того, Кабинетом министров РТ подписано постановление об установке мемориальной доски на фасаде дома №4 по улице Жуковского, где в свое время работал Ахмеров.

Как рассказала председатель городской комиссии по топонимике, заместитель главы муниципального образования г. Казани Людмила Андреева, в 2017 году в названиях территорий Казани увековечена память семи выдающихся личностей: партийных и государственных деятелей Фикрята Табеева и Гумера Усманова, всемирно известного танцовщика Рудольфа Нуреева, первого казанского полицмейстера из татар-мусульман Шагиахмета Алкина, джазменов Олега Лундстрема и Виктора Деринга, легендарного повара и автора книг по татарской национальной кулинарии Юнуса Ахметзянова. В их честь названы улицы в новых микрорайонах ЖК «Салават Купере» Кировского района, ЖК «АртСити», ЖК «Весна» Советского района и коттеджном поселке «Примавера».

Сейчас в банке данных комиссии по топонимике имена 62 выдающихся актеров, художников, писателей, музыкантов, ученых, государственных и общественных деятелей, героев Гражданской, Великой Отечественной войн. Постоянно поступают новые обращения, которые находятся на рассмотрении. Но увековечить память о человеке можно не только в названии улицы. Например, школе №130 Московского района по рекомендации комиссии было присвоено имя Героя России Сергея Ашихмина, погибшего в Казани при задержании членов бандгруппы, причастной к покушению на муфтия РТ. Школе №113 Ново-Савиновского района присвоено имя Героя России Марата Ахметшина, погибшего во время боевых действий в Сирии. В обеих школах открыты экспозиции, посвященные героям.

- Мы проанализировали названия казанских улиц, и этот анализ показал, что у нас в городе 289 одноименных улиц, в которых повторяются 84 наименования. Мы составили план переименований и даже успели несколько улиц-тезок переименовать. Но стали поступать обращения от почтовых отделений, других организаций - они уже привыкли к тем названиям, а новые адреса вносят в их работу путаницу. Тем более переименование улицы несет изменение всех правовых, нормативных документов и жителей, и организаций. Поэтому к процессу переименования надо подходить очень взвешенно и обдуманно, обязательно посоветовавшись с самими жителями этих улиц, - отметила Людмила Андреева. - Другая проблема, на которую необходимо обратить особое внимание, - правильность написания наименования улицы на русском и татарском языках. К сожалению, встречаются ошибки, и не только грамматические. Например, есть в Казани улица Родины. Там построили частный дом и повесили вывеску с адресом: «улица Алексея Родина» - Героя Советского Союза.

- Надо провести серьезную работу по пересмотру и усовершенствованию банка данных комиссии по топонимике. Сегодня этот банк напоминает склад забытых вещей, что печально. Поэтому список имен, которыми предлагается назвать улицы Казани, необходимо пересмотреть и упорядочить, - подчеркнул заведующий отделом изучения историко-культурного наследия народов РТ Института истории им. Ш.Марджани Академии наук РТ Айдар Ногманов. - Очень важно аргументированно обосновать, почему конкретной улице возможно присвоение того или иного имени. Особенно это касается имен недавно умерших людей. Здесь можно использовать опыт Москвы. В 2011 году там был установлен пятилетний мораторий на присвоение улицам имен известных людей. То есть назвать улицу именем конкретного человека можно только спустя не менее 5 лет после его смерти. Раньше этот срок был 10 лет. Но и из этого правила бывают исключения, например, если предложение поступило от Президента России или мэра Москвы.

Айдар Ногманов напомнил, что в 2018 году будет отмечаться 90-летие двух знаковых фигур татарской культуры: народного артиста СССР, легендарного актера театра им. Г.Камала Шауката Биктимирова, скончавшегося в 2012 году, и замечательного дирижера, художественного руководителя Государственного симфонического оркестра РТ Фуата Мансурова, скончавшегося в 2010 году. Эта юбилейная дата может стать хорошим поводом для присвоения их имен улицам Казани.