Интерес к новому детскому телеканалу «Шаян ТВ», отдельные программы которого с 1 февраля начали выходить в эфир на телеканале «ТНВ-Татарстан» в тестовом режиме, растет с каждым днем. Телезрителей интересует не только творческий контент канала, но и то, на какой кнопке можно будет найти «Шаян ТВ».



Сразу же внесем ясность: в будущем новое детское ТВ в Татарстане будет транслироваться как отдельный самостоятельный телевизионный канал. И кабельные операторы вправе будут определить для него «место прописки» - ту самую кнопку, на которую нужно будет нажать на пульте, чтобы настроиться на просмотр так горячо ожидаемого «Шаян ТВ».

«В какой-то момент может возникнуть такая ситуация, когда кабельные операторы могут не предоставить для нового канала «Шаян ТВ» отдельную «прописку» в их пакете из-за отсутствия частотного ресурса. Разумеется, это нежелательный сценарий, который почему-то сейчас обсуждают. Да, такое развитие событий возможно, но речь никак не идет о том, заменят или не заменят один продукт «ТНВ» другим. Конечно нет! Но телерадиокомпания «Новый Век» может рассмотреть эту возможность и принять определенное решение о замене кнопки, на которой расположен канал «ТНВ-Планета» в пакете вещания на территории Татарстана, для канала «Шаян ТВ». Но это чисто гипотетическая ситуация», - поясняет заместитель генерального директора по региональному развитию - технический директор АО «ТРК «Новый Век» Владимир Матвеев.

Телерадиокомпания «Новый Век» своих телезрителей успокаивает: и «ТНВ-Планета», и «Шаян ТВ» будут, как и прежде, доходить до своих зрителей.

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