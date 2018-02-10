Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в России альтернативных соревнований для отечественных спортсменов, не получивших приглашений на Олимпиаду и Паралимпиаду в Пхенчхане.

«Идут Олимпийские игры, мы болеем за наших спортсменов, которые там находятся в весьма сложных условиях. Но еще больше пострадали те, кого под надуманным предлогом, из разнузданной, по сути, политической кампании, развязанной против нашей страны, не пустили на Олимпиаду», - сообщил Медведев.

По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, соревнования пройдут по олимпийским и паралимпийским видам спорта в разных городах России, а призовой фонд будет аналогичен фонду на Олимпиаде. Сроки и города пока не называются.