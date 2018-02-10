Сегодня Управление Росреестра по РТ проводит единый день «горячей линии» по вопросам регистрации недвижимости в упрощенном порядке - «дачной амнистии».



Вопросы принимаются с 8.00 до 12.00. На вопросы казанцев по телефону 8 (843) 255-25-71 ответит начальник отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления Росреестра по РТ Эндже Мухаметгалиева. Как сообщает пресс-служба ведомства, телефоны для жителей других городов и районов Татарстана размещены на официальном сайте управления rosreestr.tatarstan.ru в разделе «Обращения граждан - «горячие линии».