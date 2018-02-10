Татарстан попал в число регионов, где реализуется федеральный проект по созданию сети детских технопарков - «Кванториумов» с углубленным научно-техническим образованием. В нашей республике их уже три - в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Такого нет ни в одном субъекте страны. Для чего они созданы и какие знания там приобретают ребята?



Формирование технопарков для детей - стратегическая инициатива Президента РФ Владимира Путина. По его мнению, развитие сети детских технопарков не только сыграет важную профориентационную роль, но и даст детям равные возможности для жизненного старта, обеспечит востребованность знаний и навыков в российских компаниях. В перспективе технопарки должны появиться в каждом субъекте РФ. Татарстану в этом деле очень повезло - у нас работают три «Кванториума». Они финансируются из республиканского и федерального бюджетов, также привлекаются средства предприятий-соучредителей, инвесторов и внебюджетных источников.

Заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима на пресс-конференции подчеркнула, что по итогам 2017 года 76,3% детей в нашей республике охвачены программами дополнительного образования. Самым востребованным является художественно-эстетическое направление. На втором месте по популярности - спортивные секции. А 14% ребят занимаются в кружках технической направленности, причем это один из самых высоких показателей в России.

Сегодня в Татарстане для учащихся функционируют 509 учреждений дополнительного образования, из них 434 - государственные. Только за последние два года на модернизацию инфраструктуры центров допобразования было направлено 250 млн

рублей. И такие вложения имеют отдачу - наши ребята заняли второе общекомандное место в III национальном чемпионате JuniorSkills.

Как строится работа детских технопарков и чем они уже могут похвастаться? Первый татарстанский «Кванториум» был открыт в 2015 году в Набережных Челнах. Его директор Юлия Фукина рассказала, что в нем разрабатываются 12 направлений, причем дети могут пробовать свои силы сразу в нескольких. Челнинские ребята уже одержали победы в 64 крупных соревнованиях республиканского и российского уровня.

Технопарк тесно сотрудничает с КАМАЗом. Специалисты предприятия периодически читают детям лекции по актуальным в современной промышленности темам: робототехника, лазерные технологии, композитные материалы. Как результат - в технопарке ребята создают беспилотные модели грузовиков, отметила Юлия Фукина.

Еще одно направление работы челнинского «Кванториума» - квесты по историческим местам Казани, Набережных Челнов, Елабуги и Чистополя. В них уже приняли участие около 750 детей. В процессе соревнований ребята узнавали новые факты и решали задачи, перемещаясь по городу. Позднее квесты дополнились панорамными изображениями в 360 градусов, с помощью которых можно виртуально осматривать здания и искать артефакты. Всего в «Кванториуме» автограда на бесплатной основе занимаются около 500 детей.

Самый большой технопарк для ребят работает в Альметьевске. Как и челнинский, он в числе лидеров в рейтингах по России. Какие есть успехи? Например, в «Кванториуме» нефтеграда дети с синдромом Дауна научились готовить для себя пищу, пользоваться ножами, чистить овощи, рассказал директор технопарка Рамиль Закиров. В планах открыть новые направления: геоквантум - для сотрудничества с аграриями, а еще космоквантум и авиаквантум.

Важным вопросом является создание детского технопарка в Казани. До 2020 года на средства из федерального бюджета сделать это пока невозможно. Но Лариса Сулима сообщила, что сейчас в минобразования обсуждают вариант открытия «Кванториума» за счет инвесторов, ведь интерес со стороны местных предприятий колоссальный.