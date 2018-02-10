13-18 февраля в Центре гимнастики (Казань, ул. Сыртлановой, д.6) пройдет чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд.

Участниками турнира станут более 400 спортсменов из 38 команд Старого Света – победители и призеры чемпионатов Европы и мира.

От Татарстана выступит в мужском чемпионате в составе сборной России Анатолий Ярцев, а у женщин – также в составе сборной России – Анастасия Косецкая.

16 февраля на этой же площадке стартует первенство Европы среди юношей и девушек до 15 лет, в котором впервые в карьере примут участие татарстанцы Денис Вафин (Алексеевский район) и Айнур Залилов (Муслюмовский район).