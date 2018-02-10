В прошлом году в Казани родилась 21888 детей - на 10,9% меньше, чем в 2016 году. Тем не менее рождаемость в столице Татарстана превышает смертность, причем такая тенденция сохраняется вот уже 10 лет.

О подробностях демографической ситуации в городе рассказала в ходе аппаратного совещания в мэрии Казани начальник управления записи актов гражданского состояния исполкома города Римма Миннуллина.

Мальчиков в Казани в 2017 году родилось несколько больше, чем девочек: 11159 и 10729 соответственно. Почти половина (45%) новорожденных были первыми детьми в семье. В 283 семьях родителям посчастливилось стать родителями двойни, а в 10 семьях на свет появились тройни.

- Снижение рождаемости в 2017 году закономерно, - прокомментировал доклад мэр города Ильсур Метшин. - Сказывается демографическая яма 90-х годов, когда редкая семья шла на рождение второго или тем более третьего ребенка. Теперь дети, рожденные в то время, сами становятся родителями. Тем не менее общая демографическая динамика радует. Безусловно, влияет государственная поддержка: продление программы материнского капитала, а также недавнее решение Президента России Путина о введении субсидирования для семей, в которых рождается первый ребенок. Надеюсь, в будущем такая тенденция сохранится.

Наиболее популярными мужскими именами для новорожденных среди казанцев стали Амир, Матвей, Артур, Камиль, Карим, Тимур, Артем, Кирилл, Эмиль и Александр. Девочек чаще всего называли Ясмина, София, Амина, Амелия, Милана, Алиса, Ева, Полина, Арина и Ралина. Впрочем, родители нарекали малышей и весьма редкими и необычными для Татарстана именами. Так, в Казани появились мальчики с именами Боб-Багратион, Ангел, Кубрат, Остап, Янислав, Давлат, Добрыня, Нестор, Эрмин и Батыр и девочки, в свидетельствах о рождении которых значатся имена Кирияна, Милолика, Бернара, Анна-Аврора, Златослава, Лукерья-Стефания, Мальвина и Сельма. К слову, до 1 мая 2017 года можно было придумать совсем экзотические и необычные имена для ребенка. В качестве примеров Римма Миннуллина привела мужское имя Директор и женское Алиса Принцесса. Теперь федеральный закон «Об актах гражданского состояния» запрещает давать имена с использованием должностей, рангов, цифр, символов в словах, а также бранных слов.

Казань по показателю соотношения рождаемости и смертности лидирует среди городов-миллионников ПФО. За прошлый год в столице Татарстана было зарегистрировано 13067 актов о смерти - на 2,2% меньше, чем в 2016 году.

В Казани растет количество зарегистрированных браков. В 2017 году таковых было 11378, что на 5% больше, чем в 2016 году. Стоит отметить, что центр семьи «Казан» - наиболее популярная площадка для регистрации брака среди казанских молодоженов. Она стала пользоваться спросом и среди жителей других городов, приезжающих в Татарстан специально для того, чтобы скрепить семейный союз. За 2016 год в Казани церемонию бракосочетания провели для 300 пар из Башкортостана, Марий Эл, Кировской и Ульяновской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Астрахани, Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и даже из таких отдаленных от Татарстана городов, как Магадан, Нижневартовск и Сургут. Также в Казани был зарегистрирован брак 853 пар, где одним из супругов был иностранный гражданин. Таким образом, одно из самых важных событий в личной жизни прошло в Казани для жителей Австралии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Германии, Грузии, Казахстана, Канады, Китая, Кыргызстана, Мексики, Молдовы, Нидерландов, Словакии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии и Эстонии. Примечательно, что большинство этих пар остались жить в Татарстане.