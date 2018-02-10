В субботу столица РТ присоединилась к «Лыжне России». На старт лыжной гонки вышли более 20 тысяч казанцев. Забеги прошли на трех площадках - это юдинский стадион «Локомотив», Горкинско-Ометьевский лес и пойма Казанки на улице Гаврилова.

Наш корреспондент отправился на старт к реке Казанке. С утра слегка подморозило, так что скольжение лыж было прекрасным. Порадовала погода - субботний день выдался солнечным, снег искрился. Уже за час до старта на площадке стали собираться первые участники. Кто-то общался с друзьями, кто-то делал разминочные заезды.

На первый старт вышли школьники и студенты средних специальных учебных заведений. Ребят, вышедших на лыжню, поддерживали одноклассники - они нарисовали красочные плакаты, подготовили кричалки. Затем состоялся забег сотрудников предприятий и горожан, которые решили попробовать свои силы. Всего в лыжной гонке приняли участие около 5 тысяч человек.

- Замечательная погода. Для любителей лыж обилие снега - это прекрасно. Площадка, на которой сегодня проходит гонка, - излюбленное место для местных любителей лыжного спорта. А в парке Победы у нас появилась освещенная лыжная трасса. Мы и дальше будем работать в этом направлении, - поделился впечатлениями от соревнований глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев.

Организаторы соревнований предполагали, что на свежем воздухе у всех разыграется аппетит. Для желающих работала полевая кухня, где можно было перекусить и согреться горячим чаем.

Соревнования зарядили участников и болельщиков позитивом. Победителям вручили медали, дипломы и статуэтки бегущего лыжника. Кто же они, победившие в гонке, и в чем секрет их успеха?

Среди женщин первой финишировала Оксана Ахазова, сотрудник Управления МВД России по г. Казани:

- Я участвую в «Лыжне» каждый год, это моя вторая победа. Мой девиз - «Движение - жизнь». Вообще спорт полезен для здоровья, бодрости духа. Всегда после соревнований замечательное настроение. Стараюсь каждые выходные выходить на лыжные прогулки.

Победителем в мужской гонке стал Артем Левин, специалист в области авиатехники:

- Стараюсь участвовать в гонке ежегодно. Нынче сначала планировал пробежать в забеге спортсменов, но его не было, поэтому заявился в обычный старт. Я любитель, но имею первый разряд по лыжному спорту. Выхожу на лыжню практически каждый день, катаюсь по полтора-два часа в свое удовольствие. Раньше на «Лыжне» дважды финишировал третьим, в этот раз смог победить.

На «Лыжне России» традиционно награждают самого возрастного и самого юного участника. Самой младшей оказалась пятилетняя Латифа Никифорова. Ее семья пришла на соревнования в полном составе - папа, мама и двое детей. Трехлетний братик Латифы был в группе поддержки. Их мама рассказала, что участвует в различных гонках с юности и приобщает к спорту своих детей.

Самым возрастным участником этого забега оказалась 80-летняя Нина Николаевна Лаврентьева. За ее плечами все 13 казанских лыжных марафонов.

- Уже 30 лет я бегаю на лыжах как любитель. Ездила на разные лыжные марафоны еще в Советском Союзе, например, минский. За моими плечами и два казанских марафона, и два московских. В чем секрет? Лыжный спорт дает радость жизни. Когда я не бегаю - настроения нет, вроде как все останавливается. И молодежи советую приобщаться к лыжам!