Свой очередной матч в чемпионате Единой лиги ВТБ казанский УНИКС проводил в Таллине против местного «Калева» и одержал непростую победу – 75:67 (23:16, 12:16, 22:20, 18:15).

Матч начался с минуты молчания по поводу жертв авиакатастрофы в Подмосковье. У гостей 15 очков на счету Джамара Смита. Также у УНИКСа дабл-дабл оформил Стефан Ласме (10 очков и 11 подборов). По потерянным очкам казанцы по-прежнему сохраняют первое место в чемпионате с одним поражением в 14 матчах. А вот «Химки» после поражения от ВЭФа опустились уже на шестое место с семью поражениями.