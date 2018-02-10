Матч начался с минуты молчания по поводу жертв авиакатастрофы в Подмосковье. У гостей 15 очков на счету Джамара Смита. Также у УНИКСа дабл-дабл оформил Стефан Ласме (10 очков и 11 подборов). По потерянным очкам казанцы по-прежнему сохраняют первое место в чемпионате с одним поражением в 14 матчах. А вот «Химки» после поражения от ВЭФа опустились уже на шестое место с семью поражениями.