Он позвонил по номеру «112» из хулиганских побуждений.

Прокуратура поддержала обвинение в отношении жителя Казани, который сообщил о минировании одного из отделов полиции города, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Было установлено, что октябрьским утром мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений набрал номер «112». Он сообщил, что ОП «Савиново» заминирован. В результате личный состав ОП был эвакуирован, но взрывных устройств на месте обнаружено не было.

По решению суда, мужчина получил год и шесть месяцев.