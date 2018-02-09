В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

На ул. Краснооктябрьская, в Советском районе города, 44-летняя женщина убила своего 39-летнего брата, сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ. Росгвардейцы установили, что конфликт между родственниками вспыхнул после застолья. В результате ссоры, женщина ударила в грудь ножом мужчину, от чего тот скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1, ст.105 УК РФ «Убийство».