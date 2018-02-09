Трагедия произошла во время выяснения отношений.

Жительница Альметьевска зарезала своего сожителя, сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ. Трагедия случилась на ул. Фахретина. Росгвардейцы установили, что конфликт вспыхнул после употребления алкоголя. 57-летняя женщина, во время выяснения отношений, ударила ножом в грудную клетку 62-летнего сожителя. От этого мужчина скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1, ст.105 УК РФ «Убийство».