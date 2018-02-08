Телефонная «горячая линия» будет работать 14 февраля с 09.00 до 18.00.

В это время можно будет позвонить по телефону 8(843)279-27-27. Специалисты Отделения Пенсионного фонда проконсультируют граждан по вопросам оформления заявления, предоставления необходимых документов, когда и куда обратиться за назначением ежемесячной выплаты, а также произведут предварительный расчет среднедушевого дохода для определения права на ежемесячную выплату на второго ребенка из средств материнского капитала.

Также, напоминаем, что в другие дни горячая линия Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан работает по номеру 279-27-27 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.45 часов, перерыв на обед с 12.00 до 12.45 часов, кроме выходных и праздничных дней.