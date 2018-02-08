Предприятия Татарстана должны своими работникам 12 млн 362 тыс. рублей.

Предприятия Татарстана должны 355 работникам 12 млн 362 тыс. рублей. Об этом в интервью «Татар-информ» рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«За последние пять-шесть лет задолженность по заработной плате сократилась кратно. Мы заходили еще в 2013 – 2014 годах с такой суммой задолженности, как 150 млн рублей. На сегодня мы занимаем седьмое место в ПФО, общая сумма задолженности по округу – 172 млн рублей», – сообщила министр.

В республике под контролем Правительства проводится большая работа по легализации доходов и ликвидации неформальной занятости. В каждом районе есть комиссии, помогающие урегулировать трудовые споры и прийти на помощь работникам, если мирным путем решить вопрос не получается.

Зарипова напомнила, что за задержки и невыплату заработной платы для работодателей предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. «Если речь идет о полной задержке заработной платы на период более двух месяцев, то наказание для работодателя – штраф в размере оплаты труда за период до трех лет, а также привлечение к принудительным работам или уголовной ответственности на те же три года», – подчеркнула она.