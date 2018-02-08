На достройку дома получено положительное заключение госэкспертизы.

Начаты строительно-монтажные работы в 136-квартирном жилом доме № 4 (блок 2) по ул. Адоратского в квартале 71А ЖК «Золотая Середина». Решение принято на оперативных совещаниях под председательством первого заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Рустама Нигматуллина.

Объект строил ООО «Фирма «Свей». Площадь дома составляет более 7 тыс. кв. м. Достройки здания ожидают 127 человек.

На данный момент монолитные работы в здании закончены на 90 процентов, строительство внутренних и наружных сетей — на 75 процентов, кровли — на 80 процентов. Проектно-сметная документация, разработанная проектировщиком ООО «АльфаСтройПроект», получила положительное заключение Управления государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре (УГЭЦ РТ). По данным ведомства, задолженность составляет более двухсот млн рублей.