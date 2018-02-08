Министр здравоохранения РТ высказал пожелание, чтобы поликлиники стали инновационной средой для реализации программы по сбережению здоровья.

В Набережных Челнах с участием министра здравоохранения РТ Аделя Вафина состоялся прием трех поликлиник после капитального ремонта, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Общественности были представлены итоги ремонтных работ во взрослой поликлинике № 4, детской поликлинике № 3 и ее филиале.

В первую очередь визитеры посетили детскую поликлинику № 3, за которой закреплено более 19 тыс. горожан. Здесь на ремонт из республиканского бюджета было выделено более 103 млн рублей. В ходе ремонта строители полностью заменили все коммуникации, провели отделочные работы, завезли новую мебель. После ремонта здесь появилась современная техника — новый рентген, ультразвуковая система, два 12-канальных ЭКГ-регистратора.

Осматривая кабинеты, министр здравоохранения предложил создать в поликлинике программу сбережения здоровья будущих мам. Отметим, что сегодня в учреждении работает блок патронажа беременных женщин. Медработники ставят задачу — создать условия для нормального роста ребенка во внутриутробном периоде. Уникальность детской поликлиники № 3 также заключается в том, что здесь располагается единственный дневной стационар на 60 коек.

Гости также посетили обновленный филиал детской поликлиники № 3 в 31-м микрорайоне. Здание было построено 26 лет назад. На данный момент к учреждению прикреплено 5,6 тыс. человек. На капитальный ремонт филиала было выделено 6,8 млн рублей. После капитального ремонта в здании появились новая регистратура, игровая зона, обновленые кабинеты врачей-педиатров, процедурный кабинет.

Во взрослой поликлинике № 4 реконструкция затронула рентген-диагностическое отделение, регистратуру, отделение неотложной помощи. В ходе ремонта была сделана перепланировка помещений. Из нового оборудования появились видеоэндоскопический инновационный комплекс, наркозно-дыхательный аппарат, ультразвуковая система, 12-канальный ЭКГ—регистратор, комплекс суточного мониторинга ЭКГ и АД «Валента», в кабинетах установлены десять УФ-бактериологических рециркуляторов для обеззараживания воздуха.

Всего на ремонт было выделено более 14 млн рублей. Для рентген-диагностического отделения закуплена техника на 7,3 млн рублей. Еще на 6,7 млн рублей профинансирована программа «Дружелюбная поликлиника». Благодаря ей на первом этаже появился кабинет фельдшера с оборудованием для первичной диагностики.

Поздравляя с завершением ремонта коллективы и пациентов поликлиник, Адель Вафин высказал пожелание — чтобы поликлиники стали инновационной средой для реализации программы по сбережению здоровья.

«Нам необходимо уменьшить число больных, поступающих с хроническими заболеваниями. Сегодня мы начинаем закладывать здоровье на десятки лет вперед», — отметил министр.