Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов дал комментарий после благотворительного матча против ХК «Нефтяник» (4:1).

- Команды играли не на пределе своих возможностей, но я думаю, что игра получилась.

- Как вам игра Андрея Попова?

- Он долго не играл и пока игровой практики очень мало. Но он старается, работает. Надеемся, что он наберёт форму.

- Есть шанс увидеть Малыхина?

- У него более серьёзная травма, пока ничего не могу сказать.

- На каком этапе подготовки сейчас команда?

- Сейчас период тренировочного процесса. Сейчас сыграли 3 игры, пока все неплохо складывается.

- Очень правильный матч в том плане, что все деньги, вырученные с билетов пойдут на благотворительность...

- Очень важно, хорошая акция. Все хоккеисты, которые сегодня играли, с пониманием подошли к этому матчу, старались сыграть хорошо, - передает слова Билялетдинова корреспондент «КВ».