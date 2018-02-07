Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов дал комментарий после благотворительного матча против ХК «Нефтяник» (4:1).
- Команды играли не на пределе своих возможностей, но я думаю, что игра получилась.
- Как вам игра Андрея Попова?
- Он долго не играл и пока игровой практики очень мало. Но он старается, работает. Надеемся, что он наберёт форму.
- Есть шанс увидеть Малыхина?
- У него более серьёзная травма, пока ничего не могу сказать.
- На каком этапе подготовки сейчас команда?
- Сейчас период тренировочного процесса. Сейчас сыграли 3 игры, пока все неплохо складывается.
- Очень правильный матч в том плане, что все деньги, вырученные с билетов пойдут на благотворительность...
- Очень важно, хорошая акция. Все хоккеисты, которые сегодня играли, с пониманием подошли к этому матчу, старались сыграть хорошо, - передает слова Билялетдинова корреспондент «КВ».
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