Нападающий «Ак Барса» Андрей Попов дал комментарий после победы в благотворительном матче над ХК «Нефтяник» (4:1).

- Как ваше восстановление после травмы? Наверное, это самый тяжёлый период в карьере?

- Да, самый неприятный, первая серьёзная травма. 4 месяца без игр. Это тяжело психологически, ходить каждый день тренироваться. Не получаешь того удовольствия, как от игр.

- Сейчас готовность 100%?

- Пауза достаточно большая была, нужно время, чтобы вкатиться в ритм. Потихоньку, через игры надо входить. Хорошо, что есть товарищеские игры, - передает слова Попова корреспондент «КВ».