Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился эмоциями от победы в благотворительном матче над ХК «Нефтяник» (4:1).

- До олимпийской паузы вы не играли в нескольких матчах, как оцениваете свою готовность?

- Пришлось последние три игры пропустить из-за травмы, чтобы не усугублять. Сейчас готовлюсь к следующему этапу чемпионата, самому важному, занимаюсь со всеми.

- Сколько уже не играли в Альметьевске?

- 5 лет назад последний раз приезжал. Считаю, что это хороший ход. Сделать праздник для зрителей и это большая польза для детей-начинающих хоккеистов

- Что пожелаете нашей хоккейной сборной на ОИ?

- Хорошей игры, добраться до финала и победить.

- За Сергея Мозякина рады?

- Да, за него и Василия Кошечкина. Им не удавалось попадать в состав на ОИ. Сегодня они там, буду болеть и переживать за них с такими же эмоциями, как будто и я там, – передает слова Зарипова корреспондент «КВ».