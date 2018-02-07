Хоккеисты казанского «Ак Барса» в повторном матче мини- турнира «Sochi Winter Series» уступили ХК «Сочи» - 1:3.

Но по регламенту этого турнира победитель по итогам двух матчей определялся в буллитной серии. А ее-то «Ак Барс» и выиграл, а с ней и весь мини-турнир. Впереди у «Ак Барса» - еще четыре контрольных матча до ре-старта «регулярки»: 11 февраля в Альметьевске казанцы сыграют с местным «Нефтяником», а затем – три матча в Москве - 21 февраля – с «Динамо», а 21 и 23 (особое внимание) февраля – с ЦСКА.