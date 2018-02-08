Новые котлы повысят надежность и эффективность работы котельных.

На республиканскую программу по замене котлов в котельных социально-культурной сферы в 2017 году выделили 69,9 млн рублей.

За период с 2014 по 2017 год финансирование программы составило 279,6 млн рублей. Средства пошли на установку 921 котла на 500 объектах. В 2017 году на обновление котлов в котельных социально-культурной сферы ушло 69,9 млн рублей. В 2018 году ассигнования на программу оставят на прежнем уровне.

Замена котлов нужна для повышения надежности и эффективной работы топочных котельных. Новое оборудование снижает потребление энергоресурсов. В этой программе участвуют котельные, отапливающие объекты социально-культурной сферы, подчеркнули в Минстрое РТ.