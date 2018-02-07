Сегодня АО«ТАТМЕДИА» провело розыгрыш призов «Телевизор за подписку».

Наиболее активные читатели и подписчики изданий, выпускаемых редакциями «ТАТМЕДИА», получили ценные подарки – смарт-телевизор, цифровые фотоаппараты, а также шерстяные одеяла. Отметим, что подобные призы разыгрываются акционерным обществом по завершении каждой подписной кампании. Проводимая в этом году акция стала уже восьмой. В ней приняли участие подписчики, выписывающие не менее трех изданий. Всего организаторами было зарегистрировано 237 заявок со всех районов и городов Татарстана.

- Мы благодарим вас всех за проявленный интерес к газетам и журналам «ТАТМЕДИА». Надеемся, что вы нашли себе издания по душе и останетесь верными подписчиками выбранных вами СМИ. В свою очередь мы стараемся поддержать ваш интерес, работая над контентом и дизайном изданий, делая их современнее и интереснее. Желаю всем удачи, - обратилась к собравшимся с приветственным словом заместитель генерального директора АО «ТАТМЕДИА» Эльвира Исмагилова.

После чего начался долгожданный розыгрыш призов. Сначала были определены обладатели 15 упаковок шерстяных одеял из экологического материала. Затем начался розыгрыш трех цифровых фотоаппаратов. В финале акции был определен победитель главного приза – телевизора высокой четкости, с возможностью выхода в Интернет, функциями Wi-Fi и просмотра мультимедийного контента с USB. Счастливой обладательницей такого приза стала Эндже Назмиева из Мамадышского района.

Кстати, независимо от результатов розыгрыша, по традиции в каждом районе Татарстана поощрительным призом «ТАТМЕДИА» будет отмечен подписчик с самой большой суммой за подписку.