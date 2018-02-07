15 февраля 2018 года в Казанском федеральном университете состоится торжественное открытие аудитории, носящей имя первого декана факультета журналистики Ф.И.Агзамова.

Открытие аудитории приурочено к началу традиционной ежегодной Международной научно-практической конференции «Агзамовские чтения», организаторами которой помимо КФУ являются Союз журналистов РТ, редакции республиканских газет «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан».

Начало мероприятия в 10.00 часов в здании Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций по адресу: ул. Нужина, 1/37.