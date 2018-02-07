Государственная информационная система «Электронное образование Республики Татарстан» стала участником конкурса WSIS Prizes, проходящего под эгидой Международного союза электросвязи при ООН. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Любой пользователь, зарегистрированный на сайте wsis.org/prizes, может отдать свой голос за татарстанский проект до конца следующей недели, 18 февраля. «Электронное образование Республики Татарстан» находится в разделе № 9 под номером 1514534506. При голосовании нужно выбрать лучший проект в каждой из 18 категорий — это обязательное условие для учета голоса, отмечают в пресс-службе.

«Электронное образование Республики Татарстан» (edu.tatar.ru) работает с 2009 года. К данной системе подключены школы, учреждения среднего профессионального и дополнительного образования. С помощью портала родители могут следить за ходом учебы и оценками своих детей, ведь на сайте размещены электронные дневники и расписания занятий. На базе системы реализован функционал педагогической аттестации, повышения квалификации, конкурсы лучших учителей Республики Татарстан.