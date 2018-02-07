Казанский военный госпиталь, действовавший в столице Татарстана начиная с 1809 года, прекратил свою работу в 2012-м. Как оказалось, его закрытие образовало серьезную брешь в системе реабилитации участников боевых действий.



Ветераны республики обратились к депутату Государственной Думы Ольге Павловой с просьбой помочь в вопросе восстановления военного госпиталя в Казани. Подробности журналистам рассказали в ходе пресс-конференции Ольга Павлова, сопредседатель Координационного совета Кабмина РТ по вопросам ветеранов боевых действий генерал-майор запаса Рим Мустаев, председатель Татарстанской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Альберт Кукаркин и председатель Татарстанской региональной организации Российского союза ветеранов Афганистана Евгений Кабыш.

Как отметил Альберт Кукаркин, медицинские учреждения Татарстана не справляются с задачей реабилитации участников боевых действий. Так, в 2017 году 750 таковых принял реабилитационный центр МЧС имени Ш.С.Каратая, еще по 300 человек прошли реабилитацию в госпиталях ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах. При этом ветеранов, нуждающихся в ежегодной реабилитации, в республике насчитывается около 8 тысяч. Таким образом, полагающиеся участникам боевых действий медицинские услуги в Татарстане оказываются не каждый год, а раз в шесть-семь лет.

Как следствие - ветераны вынуждены проходить реабилитацию в соседних регионах - в Ульяновске или Самаре. До 2012 года, когда еще действовал Казанский военный госпиталь, напротив, в столицу РТ приезжали ветераны из Чувашии, Марий Эл и Удмуртии. По мнению ветеранов, восстановление госпиталя могло бы решить сложившуюся проблему.

Ольга Павлова в свою очередь отметила, что решение данного вопроса сопряжено с необходимым финансированием, при этом пообещав постараться выполнить просьбу участников боевых действий.