В городе Болгаре 11 февраля состоится фестиваль «Кыш батыр» - состязания по спортивно-историческому биатлону и многоборью в формате исторической реконструкции.

В рамках первого фестиваля - открытые состязания по спортивно-историческому биатлону «Кыш батыр» в номинации «Современные лыжи» среди учащихся и отдельно для всех желающих. Участникам предстоит пройти определенный исторический маршрут на современных беговых лыжах с остановками в определенных пунктах.

Для представителей клубов исторического моделирования, реконструкции и военно-исторических клубов состоятся открытые состязания по историческому многоборью. Участники продемонстрируют свою удаль в исторических костюмах и с соответствующим эпохе реквизитом.

Спортивно-исторические состязания основаны на исторической реконструкции боевых забав, связаны с историей Волжской Булгарии и включают в себя стрельбу из лука, метание копья, топора, камня, сообщают организаторы.

«Кыш батыр: зимние игры» - это пилотный фестиваль в рамках долгосрочной стратегии развития туристического потенциала Болгара в зимний период, где можно будет показать особенности уклада и быта народов, живших на этих землях. Кроме того, фестиваль - это и пропаганда здорового образа жизни, популяризация исторических состязаний, сохранение и возрождение культуры этнического многообразия Татарстана.

На площадках фестиваля будут работать кузнечная и кожевенная мастерские, оружейная и костюмерная, лучно-арбалетный и метательный тиры. Здесь пройдут силовые конкурсы, богатырское ристалище. Можно будет увидеть выступления музыкальных и театральных коллективов, клубов исторической реконструкции и артистического фехтования.

Желающим предложат жареное на огне мясо, чай на травах из самовара и горячие оладушки.