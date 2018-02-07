Ранее портал внес диссовет ВУЗа по историческим наукам в ТОП-10 антирейтинга по количеству плагиата.

«Диссернет» принес извинения историкам КФУ за ошибочное включение диссертационного совета в ТОП-10 антирейтинга по количеству плагиата. Соответствующее сообщение размещено на сайте ресурса. Отмечено, что сотрудниками «Диссернета» была допущена техническая ошибка - диссертационный совет К 212.081.01 по юридическим наукам не имеет отношения к действующему совету по историческим наукам Д 212.081.01.