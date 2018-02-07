В девять квартир заселились ветераны и вдовы ветеранов Великой Отечественной войны.

В Высокогорском районе завершилось заселение в 156-квартирный дом по улице Станционная, пишут «Высокогорские вести».

Горожане получили жилье по программам социальной ипотеки и расселения аварийного жилья.

В девять квартир заселились ветераны и вдовы ветеранов Великой Отечественной войны.

В прошлом году Высокогорский район стал рекордсменом по вводу жилья. Новые хозяева облюбовали более 80 тыс. квадратных метров. Руководство планирует продолжать в таком же темпе.

«В прошлом году у нас был план 64 тыс. квадратных метров, в этом году нам его немного подняли, сделали 70 тыс. квадратных метров. Наш район активно развивается. 70 тыс. квадратных метров мы без проблем введем в эксплуатацию», — сказал заместитель руководителя исполкома Высокогорского района Дамир Шайдуллин.

Также в 2018 году в Высокогорском районе планируют построить парк отдыха и муниципальный плавательный бассейн.