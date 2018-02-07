В республике работают 509 лицензированных детских организаций дополнительного образования.

Более 250 млн рублей направил Татарстан за два года на модернизацию инфраструктуры центров дополнительного образования детей. Такие данные привела сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима.

Спикер рассказала о реализации приоритетного национального проекта «Доступное дополнительное образование для детей в РТ». В республике в настоящее время работают 509 лицензированных детских организаций дополнительного образования, включая 434 государственных. Республика вошла в число пилотных регионов, реализующих проект по созданию сети детских технопарков. Здесь созданы и успешно работают три технопарка «Кванториум» – в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске.