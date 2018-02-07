У первокурсников сейчас первые в жизни студенческие каникулы. Некоторых из них «КВ» попросили ответить на вопросы, связанные с планированием личного бюджета: получается ли контролировать свои затраты, легко ли справляться с соблазнами взрослой жизни и правдивы ли слова о вечно голодном студенте?

Камилла Минязева, Московский авиационный институт:

Для меня бюджет не такая большая проблема. С 16 лет имею собственный заработок и знаю цену деньгам. В Москве, конечно, цены заметно выше по сравнению с родным городом, особенно на продукты. Приходится постоянно на чем-то экономить и, несмотря на стипендию, каждый месяц просить у родителей от 20 до 25 тысяч рублей. Лично для меня миф о вечно голодном студенте правдив лишь отчасти. В начале семестра находила время и возможность готовить, но когда началась сессия, то даже на сон времени не осталось, не говоря уже про еду. Перекусила - считай, повезло!

Светлана Войтюк, КФУ:

Пока контролировать затраты получается. Не хочется сильно напрягать родителей деньгами, а потому приходится довольно строго следить за бюджетом. За месяц стараюсь не превышать свой лимит в 5 тысяч рублей. Слова о голодном студенте, считаю, верны. Правда, чаще студент голоден не из-за отсутствия денег, а из-за недостатка времени.

Екатерина Степанова, Уфимский технический университет:

Если говорить о бюджете, то уже совестно постоянно просить у родителей деньги на карманные расходы. Пытаюсь зарабатывать сама, к тому же у меня есть стипендия, которую стараюсь откладывать. Больше всего денег уходит на транспорт - в месяц около 3 тысяч рублей.

Рузиля Гарипова, КФУ:

Контролировать расходы не получается, в основном деньги уходят на еду. Приходишь в магазин и видишь такое количество сладостей, что устоять очень сложно! Но стараюсь покупать все по акциям и скидкам. Поскольку меня содержат родители, моя самостоятельная жизнь не совсем самостоятельная. Влетаю им в копеечку, а если быть точной, то в 8 тысяч рублей в месяц. Думаю, со второго семестра мой бюджет будет более продуманным. Про себя могу сказать точно, что не голодаю.

Люция Мухутдинова, КФУ:

Мой бюджет распланирован полностью. В месяц родители выделяют мне 5 тысяч рублей, которые я делю на количество дней в месяце. Благодаря этому точно знаю, сколько денег могу потратить в день или в неделю. Тем не менее бывают исключения, когда забываюсь и трачу больше. Думаю, слова про голодного студента правдивы. Большинство студентов не могут рационально распланировать свой бюджет, и в конце месяца у многих не остается денег даже на еду.