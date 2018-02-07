«Мир Айтматова. Мир без Айтматова» - так называется кинопроект, приуроченный к 90-летию известного писателя Чингиза Айтматова. Съемочная группа из Кыргызской Республики провела в Казани три дня. Возглавлял делегацию сын писателя Аскар Айтматов - дипломат, директор Международного фонда Евразийских инициатив, президент Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова.



Важные эпизоды документального фильма снимались в Кукморском районе Татарстана. Отсюда родом дед Чингиза Айтматова со стороны матери Хамза Габдельвалиев. Он был купцом первой гильдии. В селе Маскара Кукморского района на древнем кладбище сохранились надгробия представителей рода Ишмана, к которому принадлежал Айтматов, а в селе Бурбаш Балтасинского района похоронен его прапрадед по материнской линии.

В Кукморе съемочная группа побывала в краеведческом музее, где бережно собраны материалы о предках Айтматова, в гимназии, которая носит имя писателя, и в селе Маскара.

Надо сказать, что сам Чингиз Айтматов мечтал побывать на родине предков. В 2008 году он приехал в Казань и планировал посетить Кукморский район. Но не получилось - Чингиз Торекулович был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение РКБ. Позже его перевезли в клинику в Германии, где он скончался.

- Очень волнительно быть на земле предков, общаться с людьми, проживающими здесь. Огромная благодарность за возвращение семье Айтматовых исторической памяти. Спасибо вам за подвижнический труд. Вы проводите работу, которая по силам не каждому научно-исследовательскому институту. Даже не представлял, что испытаю такие сильные эмоции, когда увижу генеалогическое древо нашей семьи. Я представитель 17-го поколения этого рода. Вы знаете обо мне даже больше, чем я сам, - поделился впечатлениями Аскар Айтматов с директором краеведческого музея Кукморского района Лябудой Давлетшиной и оставил теплую запись в книге отзывов музея.

В Казани члены творческой группы побывали в гостях в Союзе писателей РТ, где состоялась встреча с ведущими татарстанскими литераторами. А потом их ждала поездка в Атнинский район. Там в местном Государственном драматическом театре им. Габдуллы Тукая играют спектакль по мотивам повести Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке». Кадры с фрагментами из этого спектакля тоже войдут в фильм.