Сегодня мы хотим напомнить о незаслуженно забытом супе - рассольнике. Сейчас его в семьях готовят редко, а молодые хозяйки, бывает, даже не знают, что это за суп. Ликвидируем эту кулинарную безграмотность - предлагаем приготовить наивкуснейший суп из национальной русской кухни рассольник.



Рассольник классический

Ингредиенты: вода - 3 литра, говядина на косточке (грудинка) - 600 - 700 г, перловка - 1 стакан, картофель - 3 - 4 шт., соленые огурцы (небольшие) - 2 - 3 шт., лук репчатый и морковь по 1 шт., масло сливочное на поджарку - 1 ст. ложка, сахарный песок - 1 ст. ложка, душистый перец горошком - 3 - 4 шт., лавровый лист - 1 - 2 шт., чеснок - 1 - 2 дольки, укроп или петрушка сушеная - 1 ст. ложка.

Чтобы суп получился вкусным, с прозрачным бульоном, необходимо отдельно варить перловку. Как только поставили мясо на бульон, в другой кастрюле варите крупу в пропорции с водой 1:3.

Бульон довести до кипения, снять пену и варить на медленном огне 1,5 часа.

Картофель, лук, морковь помыть, почистить. Картофель нарезать на кубики среднего размера. Лук измельчить, морковь натереть на крупной терке. Соленые огурцы очистить от кожицы и натереть на крупной терке.

Все овощи, кроме картофеля, использовать для поджарки. В глубокой сковороде растопить масло, положить лук, через пару минут морковь, после огурцы. Когда овощи будут почти готовы, влить 0,5 стакана огуречного рассола и тушить на медленном огне 5 минут.

Сваренную перловку выложить в дуршлаг, промыть проточной водой. Готовый бульон процедить, положить в него картофель, крупу, варить 5 - 7 минут. Если не любите густой суп, можно использовать не всю перловку, часть убрать в морозильник до следующего раза.

Заключительный аккорд - поджарка и приправы. Совет молодым кулинарам: нельзя класть в суп одновременно сырой картофель и соленые огурцы, иначе картошка будет жесткой и невкусной.

Супчик посолить, приправить сахаром, душистым горошком, лавровым листом, сушеной зеленью и измельченным чесноком. Дать покипеть 3 минуты и выключить. Пусть настоится на плите 15 - 20 минут для лучшего вкуса и аромата. После этого подаем на стол. Обязательно с густой и жирной сметаной.

Приятного аппетита!