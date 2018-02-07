Летная биография Рашида Ибрагимова началась, когда он уже имел за плечами большой жизненный опыт. В тяжелые годы войны был вынужден бросить школу и подростком начать трудовую жизнь. Кроме него в семье было четыре брата, две сестры, больная мама, а отец на фронте.



Вначале Рашид в родном колхозе трудился на разных работах, потом пахал на непослушных быках землю, затем на единственном в колхозе тракторе ХТЗ был плугарем и помощником тракториста. Зимой 1943 года рыл траншеи для противотанковой обороны, что проходила мимо родного села к берегам Волги. Пришлось подростку трудиться и на строительстве железнодорожной магистрали Саратов - Казань, куда привлекали местных жителей.

Потом было Ульяновское железнодорожное училище. Выпускников послали на авиазавод. Работал электриком. Имея на руках пропуск «все цеха», впервые увидел, как строятся самолеты. А еще учеба в заводской вечерней школе и посещение курсов радистов при ДОСААФ. После их окончания Рашид стал посматривать на небо. А нет ли возможности устроиться бортрадистом? Пошел в аэропорт, и вдруг начальник отдела кадров говорит о наборе в Бугурусланское летное училище. Возраст от 18 до 23.

А ему оставалось до верхнего предела всего несколько месяцев. Почему бы не попробовать?.. И вот удача - зачислен.

Два года учебы пролетели быстро. Выполнена летная программа. Ждут из Москвы квалификационную комиссию. И тут Рашид получает телеграмму из дома: умер отец, участник Первой и Второй мировых войн. Похоронил отца, пока возвращался из своей глухой деревни под Ульяновском в училище, комиссия закончила работу и уехала. Один курсант из ста остался неаттестованным... Выручил командир отряда майор Павлов - ответственность за будущего летчика взял на себя. Свидетельство пилота четвертого класса отставший выпускник получил вместе со всеми. Это была еще одна удача. К тому же вместе со свидетельством будущим летчикам вручили золотые лейтенантские погоны ГВФ. Форма была красивая, как у морских летчиков ВВС. Однако носили эти погоны недолго, затем их упразднили.

Итак, Казанский аэропорт. Начиная с 1953 года - легендарный фанерный По-2 открытого типа и воздушные местные линии с почтой на борту. Так начиналась летная биография молодого пилота Рашида Ибрагимова. Какая была радость, когда переучился на Ан-2 - теплая кабина и связь с землей. На Ан-2 выполняли в основном авиахимические работы. Куда только не летали: Ташкент, Фергана, Самарканд, Ашхабад... Сбрасывали сено голодавшим сайгакам в калмыцких степях в зимы с сильными снегопадами. Далее Ли-2, Ил-14 - это уже полеты по всему Советскому Союзу. В весеннюю навигацию 1957 года запомнился первый рейс в Сочи. Трасса пролегала через многие посадочные пункты. Когда удавалось позагорать на берегу Черного моря, радости не было предела.

В декабре 1964 года Казанский аэропорт получает реактивный пассажирский самолет Ту-124. Рашиду Ибрагимову, прошедшему стажировку в летном отряде в Минводах, в числе первых удается стать командиром скоростного лайнера. Полеты на всех скоростях и высотах - 15 лет продержалась в казанском небе эта пассажирская ласточка, так называли пилоты этот легкий на подъем самолет. Но после известной катастрофы под Пензой в один миг были списаны все 28 лайнеров только в одном Казанском аэропорту. В ту ночь экипаж Ибрагимова прилетел на базу самым последним. На вопрос, на какую стоянку поставить самолет, дежурный по аэропорту только и ответил:

- В железный ряд. Все! Отлетались, командир, ваши ласточки...

Отлетался и пилот первого класса, «Отличник Аэрофлота» Рашид Ибрагимов. Он вместе со своим самолетом ушел в отставку. Это было в 1979 году. Оставив летную работу, продолжал работать на том же предприятии вначале дежурным штурманом, потом инженером капитального строительства нового аэропорта, затем старшим мастером аварийной спасательной службы. Где бы ни трудился Ибрагимов, к своим служебным обязанностям относился добросовестно - это уже из его служебной характеристики.

По поручению командования объединенного авиапредприятия без отрыва от производства работал над рукописью будущей юбилейной книги «Крылья Татарстана», которая увидела свет в 1985 году. В то же время к 60-летнему юбилею авиапредприятия возглавил группу энтузиастов по созданию музея авиапредприятия из собранных им же в течение многих лет фотоматериалов, за что имеет от командования благодарности.

Ибрагимов за период многолетней трудовой деятельности на Казанском авиапредприятии неоднократно избирался депутатом городского Совета, в течение нескольких лет являлся членом постоянной городской транспортной комиссии.

Проявил себя Рашид Ибрагимов высококлассным специалистом не только в гражданской авиации, но и как журналист. Пишет он в основном об авиации. В различных газетах и журналах им опубликовано около 200 заметок, статей и рассказов. Из-под его пера вышли 10 книг: «Серебряные крылья», «Крылатому - небо», «Крылья в небе, время летать», «Орлы скал не боятся» и т.д. В 1992 году Рашид Ибрагимов принят в Союз писателей СССР, он лауреат республиканской литературной премии, имеет почетное звание «Заслуженный работник культуры Татарстана».

Несмотря на солидный возраст, Рашид Абдрахманович и сейчас живет активной жизнью. В свои 90 лет помимо ухода за садом и домом, возведенным собственными руками, активно пишет и собирается издать очередную книгу. Он всегда был страстным путешественником, что так необходимо для писателя. Всю страну пересек по службе сотни раз вдоль и поперек, побывал почти на всех континентах мира. «Кроме Антарктиды и Австралии», - улыбается Рашид Абдрахманович. И за полярный круг, где солнце не восходит месяцами, и в Норильск, где не тает снег даже в середине лета, возил он пассажиров, будучи в дальней командировке по оказанию помощи Красноярскому управлению ГВФ. В середине 60-х годов только в одной туристической поездке на теплоходе ему удалось посетить сразу десять стран Средиземноморского бассейна. Посчастливилось увидеть и Восток: Индия, Цейлон, Бирма, Лаос, Вьетнам, Япония. Далее через Атлантический океан достичь берегов Канады, Флориды, оставив

Нью-Йорк под правым крылом, после сильной болтанки над Бермудским треугольником приземлиться в Гаване и позагорать на роскошных пляжах Варадеры. Аэрофлот дал не только любимую профессию, но и счастье повидать и узнать почти полмира, рассказывал потом своим читателям Рашид Ибрагимов.

Задаю ему вопрос: «Рашид Абдрахманович, за более чем четверть века работы в небе неужто у вас не было никаких ЧП? Насколько мне известно, вы налетали около 20000 часов...»

- Было, и немало. 1966 год. Выполняя рейс на самолете Ту-124 Казань - Симферополь (а салон полон пассажиров!), при наборе высоты внезапно попали в грозу в сплошной облачности, турбулентность была такой силы, что 36-тонный лайнер вначале сильно задрал нос, затем его потянуло вниз. Только на высоте около двух тысяч метров удалось восстановить нормальное положение самолета. Приземлились благополучно. Но на послеполетном разборе присутствовали около тридцати специалистов. Синоптики удивлялись, откуда взялась в утренние часы такой мощи гроза. Такого ЧП в гражданской авиации не бывало, разводили руками знатоки своего дела. Позднее вышла в местной газете заметка с крупным заголовком «Самолет, который не упал».

В 1974 году в ночном полете Ленинград - Казань отказал левый двигатель, возник пожар. Пламя охватило всю левую сторону борта, пассажиры все это наблюдали. Вернулись в аэропорт вылета, сели нормально, пожар потушили на земле.

В 1976 году на высоте 9 тысяч метров треснуло левое лобовое стекло пилотской кабины. В одном из полетов на юг при обходе гроз молния повредила курсовую систему. Остались в облаках без компаса, как слепые котята. А ведь полет проходил над вершинами Кавказа.

Было немало подобных случаев, особенно когда летал в малой авиации, вспоминает Рашид Ибрагимов. Основная причина отказа самолетных агрегатов в полете - прежде всего устаревшая материальная часть, говорит он. Да, металл, как и человек, тоже устает... Однако сам Рашид Ибрагимов как будто и не устает никогда. Продолжает заниматься любимым делом, готовит к выпуску очередную книгу. Такая трудоспособность достойна всяческого уважения. Недавно в свой 90-летний юбилей он получил поздравление с пожеланием доброго здоровья от Президента России В.Путина.

Не забыли поздравить юбиляра и представители гражданской авиации. Прислали ему красивый макет самолета с надписью: «Рашиду Ибрагимову - пилоту 1-го класса в день Вашего 90-летия от Аэрофлота, где Вы трудились 36 лет».