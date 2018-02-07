Аэропорт «Бегишево» за последние пять лет увеличил пассажиропоток с 292 до 588 тыс. человек, поднявшись при этом на шесть позиций в рейтинге Федерального агентства воздушного транспорта: с 44-го на 38-е место.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал коммерческий директор аэропорта Феликс Козлов.

По предварительным данным, в 2017 году рост пассажиропотока аэропорта «Бегишево» достиг 54% - это самый высокий показатель среди аэропортов России. При этом в среднем рост пассажиропотока в стране составляет 18,6%. Одновременно выросло количество перевозимых через «Бегишево» грузов - на 30%.

Причиной стремительного развития аэропорта стали инвестиции. Так, в 2017 году в него было вложено 60 млн рублей. В будущем в «Бегишево» планируется масштабное строительство. Наиболее заметным среди новых объектов обещает стать новый международный терминал в три этажа площадью 8,5 тыс. кв. метров. Его строительство планируется завершить в 2020 году. Также на территории ангаров аэропорта появится линейная станция технического обслуживания воздушных судов SSJ-100. По словам Феликса Козлова, в будущем там может быть налажено техническое обслуживание другой модели самолета - МС-21.