В этом году в Казани будут построены три школы: две на 800 и одна на 1224 учащихся. На одном из объектов журналисты побывали в ходе пресс-тура.

Сейчас на территории ЖК «Светлая долина» сданы 7 многоквартирных жилых домов, а по плану их будет 34. Из объектов социальной инфраструктуры здесь пока что работает один детский сад, а ближайшая школа находится в поселке Константиновка - это в километре от жилого комплекса. Так что потребность в собственном учебном заведении назревала не один год, ведь комплекс растет, в квартиры заселяются молодые семьи. И вот 1 сентября для ребят распахнутся двери новой школы.

Трехэтажное здание, облицованное яркими разноцветными плитами, пока выглядит одиноким колоссом среди заснеженного поля. Работы на объекте идут полным ходом: завершается монтаж фасада, ведутся отделка помещений и обустройство внутренних сетей. Генеральный директор подрядной организации Динар Батрутдинов отметил, что сейчас школа готова на 70 процентов. Учебное заведение рассчитано на 800 ребят. Проект здания типовой, его апробировали в Набережных Челнах.

Генподрядчик работает в тесном сотрудничестве с теми, кто будет эксплуатировать школу в дальнейшем. В результате в будущей столовой увеличили зону раздачи (единовременно здесь смогут разместиться 400 ребят), согласовали цветовую гамму дверей и напольных покрытий.

Ребята младшего и старшего возраста будут попадать в школу через разные холлы, что позволит избежать столпотворения. В актовом зале можно проводить мероприятия для 278 человек. Конечно, предусмотрены библиотека и медпункт. Школа доступна для маломобильных групп населения. Впечатляют планы благоустройства прилегающей территории. У здания появятся три спортивных поля: футбольное, баскетбольное и волейбольное, а также теннисный корт! А ведь еще лет 15 назад о такой инфраструктуре в обычном образовательном учреждении приходилось только мечтать…

В планах у строителей завершить строительно-монтажные работы в июне, в июле провести благоустройство территории, а в августе получить акт ввода в эксплуатацию. То есть 1 сентября ребята из «Светлой долины» пойдут за знаниями в новую школу.

А дальше - больше. По соседству в этом году начнут строить еще одну школу - уже на 1224 места. В ближайшей перспективе рядом вырастут два многоэтажных жилых дома и детский садик. Вот и не останется следа от пустынного пейзажа.

Строительство школ в жилых комплексах ведется по федеральной целевой программе «Жилище», рассчитанной до 2020 года. Финансирование делится по принципу «70 на 30» (львиная доля денежных средств поступает из федерального бюджета). Как отметил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев, чтобы ликвидировать дефицит ученических мест, в нашем городе нужно построить еще десяток школ. Но это дорогое удовольствие - здание на 1224 места стоит около 1 млрд 100 млн рублей, на 800 учеников - порядка 493 млн рублей.

- Сейчас жители при покупке квартир обращают внимание на наличие детского сада, школы, магазинов. Эти аспекты напрямую влияют на продажи жилья застройщиком. Как только появляются школы и детсады - стоимость квадратного метра резко вырастает, тут прямая связь, - подчеркнул Гимаев.

Всего в Татарстане за 2011 - 2017 годы построили 42 школы почти на 15 тыс. учеников. Только в ушедшем году казанские ребята сели за парты в двух новых зданиях - в ЖК «Седьмое небо» и на улице 2-я Азинская. А нынче помимо «Светлой долины» новые школы откроются на Ноксинском спуске и в ЖК «Салават Купере». В ЖК «Весна» появится самая большая школа в городе - на 1501 ученика.