Шайбы у казанцев на счету Ткачева и Яруллина.

Казанский ХК «Ак Барс» в «олимпийские каникулы» принял участие в турнире Sochi Winter Series, и в первом матче одержал победу над хозяевами – ХК «Сочи» был обыгран со счетом 2:1.