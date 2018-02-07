Команда «Динамо-Казань» после перерыва на чемпионат мира по хоккею с мячом возобновила игры в регулярном чемпионате России.

В Кемерово динамовцы встречались в местным «Кузбассом» и крупно уступили – 2:9 (0:4).

Казанцы уже в первом тайме упустили нить игры – большое количество травмированных игроков никак не позволяло волжанам играть на равных с сибиряками. Четыре мяча подряд вкатились в наши ворота.

Первый гол Рамиль Ибрагимов забил уже при счете 0:5. И в дальнейшем ход игры не изменился – еще один гол у казанцев на счету Ивана Децуры – 2:9.

А уже 11 февраля волжанам предстоит сыграть в Красноярске с грозным «Енисеем».