Фасадные работы на всех трех домах 11-го квартала жилого комплекса близки к завершению.

Строительно-монтажные работы в последних трех домах первой очереди «Салават Купере» должны завершиться в марте этого года. Оформление документации на здания пройдет в апреле, рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

Он отметил, что эти три дома относятся к ведению генподрядчика – ПСО «Казань». По ним было принято отдельное решение с учетом специфики генподрядчика.

«Мы знаем, что возможности генподрядчика большие, но с учетом обязательств по другим крупным объектам, в том числе и по международным мероприятиям, поставлена задача до конца марта завершить строительно-монтажные работы. Конечно, их оформление перейдет на апрель 2018 года», – объяснил Гимаев.

Замминистра добавил, что «первая ласточка», дом 11-3, будет завершен к концу марта и при благоприятных обстоятельствах сдан.

«В нем сейчас полностью пущено тепло во всех блок-секциях, активизировалась работа по чистовой отделке», – подчеркнул чиновник.

Фасадные работы на всех трех домах 11-го квартала жилого комплекса находятся на финальной стадии, а кровельные работы уже завершены, заметил он.

«Благоустройство 11-го квартала найдет логическое завершение весной 2018 года», – заключил Ильшат Гимаев.