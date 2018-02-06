Трагедия произошла при буксировке автомобиля.

В Татарстане водитель «КАМАЗа» совершил наезд на водителя, которому пытался прийти на помощь, пишут «Новости Заинска». Трагедия случилась на трассе, связывающей Набережные Челны и Заинск в темное время суток. Водитель большегруза остановился, чтобы помочь вытащить легковушку из снежного плена. Прицепив «Рено» тросом, он принялся вытаскивать иномарку из сугроба, но веревка порвалась. Водитель легковушки выскочил из машины, чтобы сообщить об этом водителю грузовика, но попал под колеса «КАМАЗа». 62-летний мужчина погиб на месте.