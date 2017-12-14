Обновление дизайна и интерьера в помещении рано или поздно настигает каждого жителя Казани.

Современная мода не стоит на месте - ежегодно на смену одним веяниям приходят другие, и через некоторое время возникает потребность в ремонтных работах. Кроме того, стройматериалы с течением времени теряют первоначальную привлекательность, а детали мебели могут быть поцарапанными или поломанными. Одни ограничиваются сменой обоев, другие устанавливают смеситель для кухни и другие сантехнические устройства. Как правильно провести ремонт в Казани с минимальными затратами финансов и усилий, и непременно быть удовлетворенными результатом, обсудим в этой статье.

Топ-8 правильных советов

Прежде всего необходимо определиться с расцветкой настенного покрытия в каждой из комнат. Проштудируйте соответствующую литературу, чтобы не ошибиться и не разочароваться в выборе. Так, для кухни идеальными оттенками считаются зеленый и желтый: они стимулируют аппетит, позволяют настроиться на позитивный лад и провести приятное время за ужином. Спальня является местом расслабления и отдыха - здесь будут уместны пастельные тона, начиная от бледно-бежевого и заканчивая темно-коричневым. Они успокоительно действуют на нервную систему, помогают почувствовать умиротворение и быстро заснуть. А вот в гостиной можно пофантазировать, и украсить ее хоть всеми цветами радуги одновременно. Главное - подойти к делу со вкусом и требовательностью; Уделите внимание правильному освещению. Энергосберегающие лампы дают возможность существенно сократить расходы на коммунальные платежи. Свет должен равномерно распределяться по помещению, быть в меру ярким и насыщенным. Это необходимо для сохранения здоровья членов семьи, снижения переутомления и усталости. Помимо стандартных потолочных светильников, не помешает обзавестись настенными и прикроватными бра; Вдумчиво выбирайте напольное покрытие. Оно должно быть в меру прочным и согревающим, не деформироваться под давлением мебели и человеческим весом. Классический линолеум на данный момент пользуется малым спросом. В основном люди предпочитают стильный паркет или бюджетный ламинат, а также инновационные пробковые полы с подогревом; Правильная сантехника позволяет не только наслаждаться проведением банных процедур, но и сократить расходы по оплате водных ресурсов. Специализированные насадки для душа, сенсорные краны, аэраторы отвечают за разумный расход жидкости и значительную экономию. Не следует экономить и приобретать продукцию неизвестных марок - лучше единожды раскошелиться на высококачественные изделия европейского производства, которые прослужат вам на протяжении многих лет; Создавая индивидуальный проект, позаботьтесь о мебельной продукции. Она должна совмещать в себе привлекательный внешний вид, практичность и доказанную долговечность, хорошо гармонировать с оформлением квартиры и дарит удовольствие от использования. Чтобы сэкономить место на кухне, можно заказать полноценные гарнитуры со встраиваемыми печами и посудомоечными машинами. В прихожей будет не лишним современный шкаф-купе, а детскую следует укомплектовать мягкой мебелью без острых углов и стеклянных деталей; Для санузла и пищеблока следует подобрать прочную и износостойкую кафельную плитку, либо дорогой, но практичный керамогранит. Они не видоизменяются под воздействием влаги, отличаются водоотталкивающими свойствами, легко моются и чистятся стандартными средствами, препятствуют образованию плесени и появлению запаха сырости. В месте приготовления пищи будет великолепно смотреться специальный фартук с красивым рисунком, с которого просто устранять жировые разводы и капли от еды; Позаботьтесь о безопасности своего жилья вместе с надежными входными дверьми. Выбирайте варианты из ударопрочного ДСП или натурального дерева, внутрь которого вставлены стальные пластины. Обратите внимание на наличие уникального замка с системой, не поддающейся взлому, противосъемных штырей, глазка с полноценным обзором. Межкомнатные изделия также должны отличаться хорошей шумоизоляцией для того, чтобы члены семьи могли чувствовать себя уединенно при желании; Укрепленные стеклопакеты помогут избавиться от такой проблемы, как регулярный шум с улицы проникновения удушающего смога и пыли. Можно остановиться на классических белых вариантах или отдать предпочтение уникальным моделям с имитацией дерева. Если в доме есть маленькие дети, следует непременно позаботиться о наличии родительского контроля - съемных ручек, без которых невозможно открыть окно.

В заключении

Ремонтные работы могут стоить вам кучу времени и финансовых потерь. Чтобы этого не случилось, внимательно промониторьте казанский рынок и выберите место, где лучше всего сочетаются цена и качество реализуемой продукции. Не следует экономить на предметах интерьера, приобретая дешевые варианты, однако и переплачивать за бренд или рекламную кампанию реализатора также бессмысленно. Находите золотую середину - товары премиального класса в оптовой закупке или по выгодной стоимости на многочисленных распродажах. Не стоит самостоятельно выполнять сложный ремонт - вы рискуете безнадежно его испортить, потерять материалы и собственные силы. Наймите профессиональную бригаду, которая отличается должным опытом, трезвостью и оптимальной ценовой политикой. За идеями дизайна можно обратиться к квалифицированным специалистам, либо самостоятельно подобрать интересные сочетания на просторах Всемирной сети.

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