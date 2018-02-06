В Татарстане строят универсальные спортзалы и крытые плавательные бассейны в 12 районах республики.

На строительство спортивных объектов в Татарстане выделяют почти 1,69 млрд рублей. Средства выделили на период 2017–2018 годов. В Татарстане ведется строительство 5 универсальных спортзалов и 8 крытых плавательных бассейнов в 12 районах республики.

В рамках программы ведется строительство спортзалов с площадками для волейбола и мини-футбола для проведения учебно-тренировочных занятий и общей физической подготовки. Новые крытые плавательные бассейны возводят для проведения районных соревнований по водным видам спорта.