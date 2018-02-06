Обман этот простой, и много раз его методика рассказана населению. Однако, к сожалению, слишком доверчивые казанцы продолжают страдать от этого вида преступности.

Так, 5 февраля в полицию г. Казани поступило заявление о совершенном преступлении. Пожилой житель Приволжского района столицы РТ сообщил, что неизвестный обманным путем завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 80 тысяч рублей.

По данному факту следственные органы городского отдела полиции «Сафиуллина» возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». 79-летний потерпевший рассказал полицейским, что днем на его домашний телефон позвонил неизвестный и, представившись доброжелателем, рассказал, что его сыну срочно необходима денежная помощь для решения вопроса по дорожно-транспортному происшествию. В ходе разговора незнакомец уточнил, что требуется 150 тысяч рублей. В дальнейшем все действия пенсионера мошенник уже контролировал по мобильному телефону.

Пытаясь своевременно помочь сыну, пожилой мужчина снял запрашиваемую сумму. Однако при перечислении денежных средств в программе терминала произошел технический сбой, и мужчина перевел только 80 тысяч рублей. Об этом он сообщил своему сыну, который в свою очередь пояснил, что не нуждается в финансовой помощи и каких-либо ДТП в последнее время не совершал.

Пенсионер незамедлительно позвонил в полицию. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

Полиция столицы Татарстана напоминает о необходимости соблюдать простые правила безопасности. Например, такие:

1. Не впускать в дом посторонних.

2. Проверять документы у лиц, которые представляются сотрудниками социальных или экстренных служб, звонить в данные учреждения с целью уточнения любой полученной информации.

3. Ни в коем случае не передавать в руки посторонним людям свои банковские карты.

4. При получении информации о том, что родственник попал в полицию, совершил ДТП, незамедлительно звонить самому родственнику, а в случае отсутствия связи обратиться в полицию.

5. Не передавать деньги неизвестным лицам, представляющимся сотрудниками правоохранительных органов, юристами или адвокатами, которые помогут решить проблему родственника, попавшего в беду, не перечислять денежные средства на неизвестные счета или абонентские номера.

6. При получении сообщения от неизвестного абонента со ссылкой на какой-либо интернет-ресурс не стоит переходить по данной ссылке, так как можно загрузить в телефон вирусную программу. В результате все деньги с вашей банковской карты, привязанной к абонентскому номеру, будут автоматически списаны.